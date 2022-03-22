2022智慧城市展台北場23日開展，遠傳總經理井琪親自出席並表示，遠傳今年新經濟營收將較去年兩位數成長，主要來自三大成長動能，分別是智慧城市、資安、雲端IDC。另外，今年的5G專網將積極與網通業者合作，引進ORAN設備。遠傳電信以「遠傳大人物 5G新高度」為主軸，並呼應聯合國永續發展目標，規劃「低碳智慧城市」、「永續智慧產業」兩大情境區，共計20多項創新應用服務，展現以數位創新科技助力政府、企業落實永續發展，以及跨業跨界整合與前瞻佈局的技術力。井琪受邀出席「碳中和新經濟力論壇」發表專題演講，並與產業界與談交流，共同探討企業如何因應2050淨零碳排目標，以及企業執行策略與方案。由於經濟發展與氣候變遷，台灣的用電量屢創新高，遠傳此次展出自行開發的「能源管理系統（EMS）」，結合智慧能源管理知識與經驗，協助政府、校園、住宅、大樓及廠房等建築監控用電量，達到有效能源管理與能源生產計劃，遠傳因此榮獲「2022智慧城市創新應用獎」，今日上午由經濟部長王美花頒獎給予肯定，井琪親自受獎。下午登場的「碳中和新經濟力論壇」由非凡電視台與台灣智慧產業聯盟共同主辦，受邀講者包括遠傳總經理井琪、台灣中油董事長李順欽、雲豹能源科技總經理趙書閔、台灣水泥副總經理呂克甫，專題演講後四位講者互動分享碳中和企業執行進程。井琪分享遠傳內外部減碳成效，井琪表示，遠傳的用電以基地台占大宗，遠傳5G規劃布建即以AI大數據選點和優化網路，在精省3千餘的5G基站的佈建下仍能達到優質網路體驗，而在去年9月獲得國際機構認證得到5G網路世界第一的殊榮。一年減少6千萬度的用電和3萬噸的碳排，相當於77座大安森林公園的年碳吸收量。另外，遠傳也透過AI大數據機動調整機房空調運轉以及設備更新等措施，與2017相較年用電量節省百萬度。除了企業自身減碳作為，井琪也分享遠傳以技術力挹注外部減碳，包括以EMS支援行政院9縣市「班班有冷氣」專案，預計年減2295噸碳排；桃園「智慧路燈專案」年約減少22,517噸二氧化碳當量；5G遠距診療服務偏鄉居民約1萬4千人次減少59噸二氧化碳當量；相當於63座大安森林公園的碳吸收量。遠傳今天展出20多項創新應用中，呼應永續發展目標，遠傳攜手高通共同展示「5G企業專網─彈性製造」應用，透過搭配邊緣運算（Edge AI）的5G傳輸設備，以及遠傳高效能5G網路與ICT整合服務，可省去網路佈線複雜度，增加產線轉換的靈活度。5G智慧工廠應用還包括「智慧產線稽核」，能偵測人工製程動作，藉由標準化管理，即時掌控現場狀況；以及適用於機器與管線能夠即貼即測的「智慧感知」，能夠偵測震動、溫濕度的異常。透過多項低碳永續的解決方案，滿足高科技產業鏈導入智慧工廠的需求，協助客戶提高生產效率、縮短產品製程及上市時間，以科技協助企業減少人力耗損、友善環境，達成永續經營。 遠傳長期投入智慧醫療領域，觀察到偏鄉離島地區資源不足的情況，在政府與多家醫院的支持下，遠傳已在多個縣市導入5G遠距診療服務。遠距診療同時存在經濟、環境與社會效益，醫學中心的醫師減少交通往返、提高醫療資源效率，居民減少往返大醫院頻率、避免因就醫損及生產力，而不論醫師或居民，減少交通往返更對減少使用化石燃料，降低溫室氣體排放。遠傳此次展出還包括以數位科技提升企業工作效率的雲端管理與資安整合服務，以及包括社區微型電網、智慧工地的「智慧建築」解決方案，涵蓋住戶用電預測、異常用電告警等五種AI能源應用；而「智慧零售OMO」應用則透過整合線上與線下為商圈打造新風貌並開創新經濟，協助業者提升營運效能。