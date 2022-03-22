員林蜀葵花季又來了，今年已是第二年移師至西區公園旁花田辦理，園內蜀葵花已盛開近5成，彰化縣長王惠美（後排左一起）、員林市長游振雄與小小花仙子們熱情邀請全國遊客來賞花海，感受蜀葵花海迷宮的幸福浪漫。（謝瓊雲攝）

員林蜀葵花季又來了，今年已是第二年移師至西區公園旁花田辦理，園內蜀葵花已盛開近5成，彰化縣長王惠美（後左）、員林市長游振雄(後右)與小小花仙子們熱情邀請全國遊客來賞花海。感受蜀葵花海迷宮的幸福浪漫。（謝瓊雲攝）

員林市蜀葵花開了，占地0.8公頃的花田入口處大型裝置藝術十分吸睛。（謝瓊雲攝）

員林市蜀葵花開了，占地0.8公頃的花田，花況已綻放5成，筆直高聳生長的蜀葵花，形成迷人的蜀葵花海迷宮。（謝瓊雲攝）

春暖花開，萬眾矚目的員林蜀葵花季也將在本周末26日正式開園，供民眾免費入內賞花參觀。彰化縣長王惠美、員林市長游振雄22日一早搶先入園參觀宣傳，目前占地約0.8公頃的花田花況已盛開近5成，歡迎各地民眾來員林感受幸福浪漫的蜀葵花海。

連續舉辦8年的蜀葵花季，去年首度從南區公園移至大埔運動公園（西區公園）旁花田辦理，萬紫千紅的蜀葵花筆直生長，花期長且顏色繽紛，尤其最令人稱道的蜀葵花海迷宮，讓人置身、穿梭其中，徜徉巨型花海，吸引各地遊客競相前來拍照打卡。

宣傳活動在游月說舞蹈團小小花仙子們俏皮可愛的舞蹈中，揭開序幕，今年員林市公所在入口處設置「蜀葵愛在員林」大型裝置藝術，還有以上千支風車搭設而成的風車隧道，色彩繽紛的風車隨風轉動，與隨風搖曳的蜀葵花相映成趣，漫步其間美不勝收。

游振雄表示，受疫情影響大家都無法出國旅遊，國內防疫成功，相對安全，帶動國旅大爆發，今年受因冬季溼冷低溫影響，花期比往年晚了一個星期綻放，2月底就陸續接到許多詢問何時開園的電話，這周六正式開園後，歡迎全國民眾來員林賞花海、品嘗在地美食。

王惠美表示，員林市西區公園蜀葵花季已是第2年，原本茂密林地變身美麗蜀葵花田，此處花田占地利之便，緊鄰員埔路交通很便利，南來北往各地鄉親都很容易抵達；除了員林蜀葵花海、埤頭木棉花、八卦山賞鷹，還有各地盛放的風鈴木等，清明連假歡迎民眾攜家帶眷遊彰化。

員林市公所指出，園區內設有免費停車場，慈天宮廣場為遊覽車停放區，26日開園當天邀請社區及街頭藝人表演，也有市集展售與摸彩活動，獎品豐富。提醒民眾入園請勿攀折植株並避免進入花叢，以維良好賞花環境，此外，4月11日為花海養護日，園區暫停開放1日，如有異動，依市公所最新公告為主。