三國策略手遊第一品牌《三國群英傳-霸王之業》官方於今宣佈於22日推出全新坐騎系統改版，玩家可以在“御騎苑”的全新建築裡面尋獲坐騎、培養坐騎，將坐騎裝配於部隊中，更可透過衍育，增加稀有的專精技能，為主公征戰沙場帶來助力，打造屬於自己的一匹千里良駒！此外官渡之戰即將火熱開打，官方也釋出多項優化功能提升競爭體驗。而針對此次改版，也將配合一系列歡慶活動，登入即可免費獲得元寶、地魂等稀有資源，請各位玩家們千萬別錯過！

天馬飛馳，縱橫沙場，坐騎系統全新推出！

彎弓逐虜騎，策馬獵長空，全新的坐騎系統可以給玩家部隊帶來戰鬥加成，透過馬經、穀料等資源，再透過「相馬」來取得。獲得的坐騎天生根據品階不同擁有不同的基礎特性以及專精數量。玩家可獲得的坐騎共會分為綠、藍、紫、橙4個品階， 擁有後可透過添加馬具、開通專精技能、強化基礎屬性三大培養線來讓坐騎更強大！後期還可藉由選擇不同的專精技能，在不同戰場上，根據主公的策略選擇，發揮不同的技能效果。

《三國群英傳-霸王之業》全新坐騎系統改版 快來培養專屬於你的千里良駒吧

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當坐騎強化到一定等級後，將可以解鎖裝配槽位，此時玩家將可以將馬具裝配到槽位上，來增加不同的特性，例如增加全兵種護盾、抗穿、抵抗、穿透、連擊屬性，更加強化自身的能力值。另外，坐騎還可以透過「訓導」來修改專精的能力，專精技能的種類眾多，大致可分為全軍屬性提升類型，如：高級連擊‧弓（提升軍團弓兵連擊30%）；以及特殊類型，如：奇門八卦等，另外，兩個坐騎可以進行衍育，改變原坐騎的專精數，有一定機率增加專精數上限。

《三國群英傳-霸王之業》全新坐騎系統改版 快來培養專屬於你的千里良駒吧

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官渡之戰第14賽季熱身賽即將開打，多項優化提升競爭體驗！

官渡之戰第14賽季-熱身賽即將於3/25、3/26舉辦，3/29正式開戰！官方也提供了多項優化內容讓賽事能夠更公平，也希望玩家能夠打得更加痛快！

※取消建築首殺分

※陽武、白馬積分產出調整，改為積分加成百分比效果加乘，會加快己方積分累積速度

※軍樂台調整為攻防及軍務屬性戰時加成

※曹操/袁紹據點出兵功能調整為複製聯盟後30名在戰鬥前佈陣的集結軍團出兵

※官渡建築支持防守方集結援防

※官渡活動開啟時即鎖定可參戰成員的名單，名單沿用至官渡季後賽結束

《三國群英傳-霸王之業》全新坐騎系統改版 快來培養專屬於你的千里良駒吧

「策馬獵空」改版活動一籮筐，佛心元寶登入送

活動一：改版慶典登入送(3/18~3/27)：海量元寶、地魂、自選靈寶寶箱，歡慶改版登入馬上領！

活動二：四海歸心(3/21~3/27)：跨服版本君臨天下，列強廝殺爭地一，誰能號令全服歸心?

活動三：尋蹤覓跡(3/23~3/25)：策略小遊戲來臨！雙方各3名玩家，自選初始點在10*10的棋盤格子上進行移動，無視野情況下通過敵方移動軌跡進行猜測攻擊！

《三國群英傳-霸王之業》全新坐騎系統改版 快來培養專屬於你的千里良駒吧

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「S64綏靜邦域」最新服火熱開放，百抽百萬資源大放送

全新服服務器「S64綏靜邦域」於03月21日 (一) 11:00開放，每天只要登入遊戲，於遊戲主畫面中點選『活動中心』，選擇『開服活動』，即可看到多項好康活動。

為歡慶「策馬獵空」全新改版，限期加碼增加S64專服活動！

活動一：百萬資源助君開局

活動辦法：活動內宮城等級達到九級以上，將獲得免費衝等大禮包。

內含100萬資源箱+50萬鐵礦+車水馬龍週卡x1+五穀豐登週卡x1

活動二：集賢求才廣召王佐

活動辦法：每日贈送集賢府尋訪加速道具，活動期間最多可高達數百抽！

活動三：群英戰力榜大挑戰

活動辦法：活動結算前，遊戲內本服戰力榜前50名玩家可獲得隨機橙色裝備寶箱x2。

活動四：聯盟戰力眾人集結

活動辦法：活動結算時，遊戲內本服聯盟戰力榜前5名聯盟，聯盟全員可獲得隨機紫色裝備寶箱x2。

歡慶改版大方送！新玩家、老戰友爽領豪華虛寶！

歡慶改版！新玩家、老戰友們通通有獎！爽領虛寶活動即將於3/25展開，系統將會依據玩家們登入的時間配送不同的獎勵！獎勵內容超豐盛，元寶、五穀豐登周卡、車水馬龍周卡、中級自選靈寶寶箱等你拿！千萬別錯過唷！