波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特發文指，高雄市騎士騎上人行道違規情形嚴重，市長陳其邁下令警方嚴格取締；警方公布取締畫面，並指示各單位加強取締。（ 高雄市交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

在高雄生活的波蘭籍記者日前在推特發文批評：「高雄人行道機車飆速違規嚴重」；市長陳其邁獲悉後震怒，下令警方開單嚴查，各地警方卯起來抓違規，除首日10小時內開出427件，接下來2天也開出上千件，3天累計共開出2618件，警方嚴格取締，引發民怨沸騰，唯恐民怨之火燒到議會開議，藍營民代「撿到槍」，市警局緊急在議會開議前，3月18日下令各分局只要針對騎在人行道的機車「惡性」行為，才稽查告發，其餘輕微者則採柔性勸導。

高市長陳其邁因波蘭記者一句話，3月10日下令高雄市警局嚴查人行道騎士違規，首日10小時內開出427件，11日開出1043件，12日開出1148件，3天累計共開出2618件違規。

由於騎車上人行道已成為高雄日常，警方強力取締，不少分局的派出所所長親自帶隊開單，警方「聽令行事」，認真執法，結果引發廣大民怨，唯恐民怨一把火燒到議會開議，會被藍營民代「撿到槍」，導致議會砲聲隆隆，市警局緊急在議會開議前，3月18日下令各分局只要針對騎在人行道的機車「惡性」行為再稽查告發即可，其餘輕微者則採柔性勸導，長官下令後，也著實讓基層員警鬆了一口氣！