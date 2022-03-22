以電視劇《犀利人妻》走紅的36歲女星朱芯儀，本月生日時宣布罹患乳癌第二-第三期，已擴散至淋巴，目前正在做化療，5月將切除右胸。今（22日）她在YOUTUBE頻道發布新片，因假髮送洗而第一次戴毛帽面對鏡頭，除了透露化療的過程，還大方秀出身上的人工血管，以自身經歷向癌友打氣。

朱芯儀因化療導致落髮，但因假髮拿去送洗，所以這次拍片以毛帽遮掩落髮處；她透露早在化療前醫師就提醒要準備好假髮，但朱芯儀當時不願意那麼快去面對，「感覺好像真的買假髮，頭髮就會掉光。」不過，朱芯儀坦然地表示「該來的都會來，它跑不掉的」，便鼓起很大的勇氣才以毛帽造型面對鏡頭。

接著，朱芯儀分享化療的副作用有臉部熱潮紅、停經、長爛痘等，並拉開粉色上衣秀出人工血管，「它其實就很像在身體裡面縫一個鈕扣」，但因為安裝時不能碰水，附近黏貼膠布的肌膚有點過敏，導致黑了一塊，「那段時間我也是吃盡苦頭」，且剛化療時手腳發麻、沒有知覺。

即便人生遇到如此重大的變化，朱芯儀還是樂觀地面對，打趣地說：「癌細胞碰到我算你衰」，因為她自認有堅強的信念，能有足夠的力量打敗病魔，並向癌友們貼心喊話不要放棄正規治療，就算再辛苦，都能一起撐過去。

許多網友看到朱芯儀的勇敢，紛紛留言祝福：「好喜歡你的正能量！！加油」、「你太勇敢了啦！而且為什麼沒頭髮還這麼漂亮啊！好喜歡你喔！」、「怎麼有那麼漂亮的病人！不止外表的美內心更美！一定會成功抗勝病毒的」、「芯儀，看到你在描述那些醫療過程，心疼的想把你抱在懷裡秀秀！妳有著強大力量在背後給妳祝福！這場仗預祝贏得漂亮！」