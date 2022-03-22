新北市育林國小與台大開啟為期2個月的雙語教育合作計畫，邀請4名美國大學生進入校園，幫助學校完成英語活動。（育林國小提供）

為了拓展學生國際觀、邁向2030雙語國家，新北市育林國小與台大開啟為期2個月的雙語教育合作計畫，邀請國際夥伴學校選送來台學習華語的國際學生，並到台幫助中小學校完成英語活動。育林國小今也迎來4名來自美國的大學生，校方也預計下學年針對低年級健體領域進行雙語教學，除既定英語課程外，增加3節英語融入的機會。

雙語教育合作計畫除了可以幫助中小學生學習外語、了解外國文化，也可以讓國際生進一步認識台灣。育林國小指出，4名美國大學生分別來自美國印第安納大學布魯明頓分校（Indiana University Bloomington）及天普大學（Temple University），完成防疫規範到校後，都受到學生熱烈歡迎。

台大國際學院執行團隊表示，台大預計與多處中小學校合作，國際學生將會協助現場英語教學活動，並依各校需求彈性調整互動模式，訂定最適配的英語課程與活動。國際學生Elliot (葛禮亞)表示，對於能來台教授學生英文，他感到非常興奮，也能趁著這次機會，到最愛的花蓮、台東遊覽，相當開心。

育林國小五年級同學陳榆蓉表示，跟外國人一起上課是新的體驗，雖然害怕英文講不好，但為了跟他們介紹台灣文化，她會回家先用google翻譯做功課，期待4月份與他們見面。三年級老師李映瑩說，班上多了國際生後，課程設計會安排美國家鄉文化相關活動，提升學生的國際視野。

育林國小校長張維中表示，因應2030雙語國家趨勢，學校今年向教育局申請雙語計畫，預計下學期增加雙語授課的機會，這次與台大國際學院合作，學生也更有機會練習英語對話，校方未來也會持續努力建置英語情境布置，提升學生競爭力。