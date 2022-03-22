台灣金針菇外銷美國，被加州衛生機關檢驗出「李斯特菌」，若感染致死率可達26%。衛福部疾管署指出，孕婦、新生兒、年長者及免疫功能低下者是感染李斯特菌高風險群族，提醒民眾處理低溫保存即食食品，在食用前應充分加熱。

疾管署指出，李斯特菌普遍存在於泥土、汙水、蔬菜、市售 肉品、未滅菌的乳製品，亦可存於部分無症狀哺乳類動物及鳥類腸道，家畜禽、野獸、野禽、囓齒動物皆可成為帶原宿主，為人畜共通病原。

一般健康狀態良好者不易遭受李斯特菌感染，但孕婦、新生兒、年長者及免疫功能低下者（器官移植患者、癌症患者、後天免疫缺乏症候群患者、洗腎患者及糖尿病患者等）是高風險族群，李斯特菌可由孕婦胎盤傳染給胎兒，導致流產、死胎、早產。

李斯特菌症主要傳染途徑是以食物為媒介，且李斯特菌於4℃條件下可持續生長繁殖，需加熱至72°C以上才可殺死，因此熟食及謹慎處理食品、避免汙染是最重要的預防方法，也要避免食用未經殺菌的生乳及其乳製品。

依據WHO研究報告，李斯特菌症可分為非侵襲性感染（non-invasive infection）及侵襲性感染（invasive infection）兩大類，前者會造成發燒、腹瀉、噁心、嘔吐之腸胃炎表現，後者可導致敗血症及中樞神經系統感染，伴隨死亡風險，致死率可達26%。