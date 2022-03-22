桃園大湳公有停車場已活化改造完成。（陳夢茹攝）

市長鄭文燦提及，市府將逐步擴大建置公有停車場，已透過前瞻計畫爭取20個立體與平面停車場建設。（陳夢茹攝）

桃園市八德區大湳公有停車場位於熱鬧的大湳市場及大湳商圈，商業活動頻繁，是民眾使用率最高的停車場，但停車場屋齡高達24年，內部設施老舊已不符現今使用型態，市政進行活化，提升民眾停車環境，該停車空間共207個停車位。

市長鄭文燦表示，八德地區的發展飛快，建設更是眾人有目共睹，大湳市場、大湳商圈周遭熱鬧，為此停車需求也大增，其中大湳公有停車場為民眾使用率最高的停車場，不過該停車場屋齡已高達24年，內部設施老舊、不符現今使用型態，經3次招標才成功，進行停車場整體活化。

鄭文燦說，大湳公有停車場共設置207個停車格，活化後將成為智慧友善停車場，停車管理系統也有升級智慧化更新，找不到車位也能用系統查詢，還有電子收費功能、車道來車顯示螢幕等輔助功能，另外1樓也設有店舖。

鄭文燦更提及，市府將逐步擴大建置公有停車場，已透過前瞻計畫爭取20個立體與平面停車場建設，周遭目前已有永福西街原游泳池拆除後改建為永福停車場，大忠國小地下停車場，北景雲地下停車場，希望能紓解當地停車位不足的問題，方便採買食材、物品的民眾更優質的停車環境。