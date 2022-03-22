知名舞蹈老師「KIMIKO」（林睿君）身材火辣，長期練舞讓她42歲仍保有凍齡美貌和緊實體態，凹凸有致的身材曲線被封「舞蹈界性感女神」。2020年她與身高187公分的帥氣大學教授王家玄結婚，兩人常在社群分享甜蜜日常，KIMIKO昨(21)日在臉書透露，最近愛上某種「大支棒」台灣平民小吃，老公體貼她工作辛勞，一邊碎念還是一邊買給她吃。

KIMIKO昨(21)日在臉書發文寫道：「（#我吃醋）最近迷上吃某夜市的某家烤玉米，連續點了好幾天外送依然吃不膩。（好像有點誇張，但我只要一吃到喜歡的食物就會一直吃一直吃，有人也是這樣嗎？）今天趁著我比較晚下班，老王就偷偷點了外送慰勞辛苦的老婆（摩羯老公也真的很有趣，一直碎碎唸我烤玉米吃太多，但還是邊念邊買給我吃）」

但這個看似甜蜜放閃的日常還有趣味小轉折：「結果～～#外送的玉米袋裡居然有附小紙條！！為什麼？？我才是那個天天叫烤玉米外送的人欸！為什麼老王才買一次就給他特大支！我明天要自己去現場買！！！」紙條上寫著：「您好~當天現採ㄚ嬤種的金珍珠糯玉米，祝您用餐愉快。PS.給您特大支(愛心)」，也難怪她這位老主顧要在文章開頭標記「#我吃醋」了。

她還回自己留言說：「今天早上起床還在氣(氣PUPU臉)」；網友笑回：「我也是愛上了一種食物就會天天吃，吃到膩才肯罷休。而且最短三個月起跳」、「這下買玉米的工作以後都由老王負責了」、「邊念還邊買給你吃」、「如果妳去現場買，可能會變買一送一喔」、「可能要老公去買才有」、「我是耶！然後吃到最後膩了，就會自然停止」、「吃到喜歡的會一直吃+1，有一次還一天內吃了4支烤玉米」；還有人歪樓：「半夜訂玉米，明天早上守衛大哥會傻眼的」、「你老公很會 sweet 但是他有挑對妳喜歡的軟硬度嗎」，迴響熱烈獲數千讚。