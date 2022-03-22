無敵影業藝人現有百白（左起）、陳柏霖、林辰唏。（無敵影業提供）

由陳柏霖領軍的無敵影業，又迎來演員生力軍，2021年台北電影獎女配角得主百白（白靜宜）！2020年，陳柏霖因共同主演許富翔導演的電影長片《詭扯》結識百白，合作相當愉快，認為她是個認真、敬業且優秀的演員，之後也與她維持相當友好的關係。近期因緣得知百白正在找尋新經紀夥伴的計畫，於是提出邀請，雙方對未來的規劃及想像一拍即合，決定請百白加入無敵影業。

對百白的加入，無敵影業表示極為期待，希望能夠為百白開拓更為寬廣且不設限的戲路，尋找更多電影及戲劇上的演出機會。由於簽約當時，無敵影業正在規劃澎湖員工旅遊，便邀請百白一同前往，也促成此次剛簽約就一起去度「蜜月旅行」的可愛情況。

對此次加入無敵影業的經驗，百白認為是個奇特且零適應期的旅程，與公司裡的同事氣場很合，第一次約見面，就直覺可以馬上簽約了。加入之後對演員生活的期待，百白給自己的期許是繼續開心工作、開心演戲：「我想一直笑到最後，以演員身份演更多好戲，以及在戲劇教學的路上，幫助更多人，給學生們及後輩們更多支援。」