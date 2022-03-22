具俊曄所屬的偶像團體「酷龍」曾經一度紅遍亞洲，堪稱韓流始祖。這次他追愛到台灣，隔離期間還有粉絲天天送餐給他，《中時新聞網》獨家訪問到其中一位鐵粉，她曝光自己準備的超豪華菜單，更在最後一天送上2本大S的絕版美容書到飯店給具俊曄。

鐵粉幾乎天天送餐給隔離中的具俊曄 (葉宣婕攝)

具俊曄9日搭機來台，準備在台灣和大S登記結婚，隔離期間他入住信義區的瀚寓酒店，這名忠實粉絲得知消息後，幾乎每天都送餐給他，不只包辦三餐，連下午茶和宵夜都準備好了，從韓式醬燒馬鈴薯到港式的酥皮焗叉燒包都有，她表示「因為具俊曄喜歡吃韓國的海苔酥啊，所以我第一天就買了，那他很愛吃麵包，所以我很常買不同的麵包去給他」。

具俊曄20日凌晨0點從防疫旅館出關 (粘耿豪攝)

隔離出關當天，這位粉絲也守在旅館外面，一看到歐巴搭著車出來，馬上大喊「결혼을축하합니다 (新婚快樂)」，而就在具俊曄隔離結束前，她還特別去買大S之前出的2本美容書送到飯店，並透露「我想說他跟大S已經22年沒有見面了，沒有參與到大S的這些日子，所以就買了她的書給具俊曄」，看得出來相當有心。

其實小S之前就透漏，有支持者會送餐到防疫旅館給具俊曄，她還叫姐姐叮嚀他不要吃太多，期待一出來就可以大摸特摸姐夫的肌肉。具俊曄20日凌晨12點隔離出關，接下來在大S家自主健康管理7天後，就可以到外面和大S的家人及姐妹淘一起聚餐了。