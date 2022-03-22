證交所董事會 通過采鈺及北極星藥業-KY上市案 18:132022/03/22 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（22）日召開董事會，通過台積電旗下小金雞采鈺（6789），以及北極星藥業-KY（6550）二家公司上市案。預期最快可望在今年中上市掛牌。 億泰去年EPS 0.50元 董事會決議不配發股利 援助烏克蘭學生來台求學 壽圓基金會黃秋雄慨捐1600萬 #采鈺 #北極星藥業-KY #台積電 #證交所 #董事會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 看好台積電，卻反手大賣 外資兩手策略 金管會要查 04:102022/03/22 金融．稅務 1分鐘讀財經》台股觀望氣氛濃 兩大主力先搶買這12檔 08:282022/03/22 財經 美銀砍十檔電子股目標價 最愛還是台積電 13:062022/03/22 財經 外資喊買台積卻大賣 金管會要查 04:102022/03/22 財經焦點 投顧：留意重量級法說會及月底投信作帳行情 12:122022/03/21 財經 《電子零件》AES-KY去年登峰賺進3股本 營運續向上 15:382022/03/22 財經 台積電設廠光速 大林蒲遷村牛步 藍轟大小心 12:302022/03/22 政治 阿里巴巴庫藏股擴大至250億美元 創中概股紀錄 12:132022/03/22 財經 赴美設廠利多 晶圓雙雄回神 04:102022/03/22 證券．權證 台股半導體ETF 先蹲後跳 04:102022/03/22 投資理財 AES-KY大賺3個股本 一年獲利抵三年 16:282022/03/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。