俄羅斯境內反戰聲浪持續延燒，嚴格禁止媒體平台、電視新聞的各類宣傳，無形中製造年輕世代與老一輩人對「侵烏行動」的鴻溝。近期一名曾在普丁手下擔任女間諜的蘿莎(Aliia Roza)也跳出來反對戰爭，更稱普丁將不擇手段奪下烏克蘭。據悉她18歲時開始接受特務訓練成為色誘專家，驚人「黑歷史」曝光讓他一夕之間躍身媒體版面。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，37歲的蘿莎向記者坦言:「只要是普丁想要的東西，他一定會不擇手段得到它。」年紀輕輕就進入特工學院接受訓練，成為一名經典電影《007》中最為人知的角色詹姆士龐德（James Bond）。課程主要訓練她如何勾引男人、懂得操控男人的心使他們卸下心防，透過性愛交換可靠機密。除了柔軟的心理戰攻勢，還需要具備矯健的身手，好讓面對關鍵時刻展現好功夫。

回憶起過往第一次出任務，她說:「我必須假裝自己是妓女，這樣我才能勾引一個販毒集團的主謀弗拉基米爾(Vladimir)。」由於經驗不足，很快的就被對方識破。「我被丟上車，載去森林裡扔掉，然後一群男人圍著我使命得揮拳。」不過最後靠著愛情的力量，墜入愛河的毒梟老大哥還是心軟保住她一命。

蘿莎的人生彷彿一場電影般的戲劇化，如今她已逃離俄羅斯定居在美國比佛利山莊的豪宅裡，徹底擺脫過去形象。事業更是經營得有聲有色，除了當起老闆成立公關公司，靠著分享奢華生活成為社群平台的新寵兒，至今累積超過100萬人追蹤。她表示:「人生苦短，及時行樂最重要。」