【全程影音】被拱選北市取代蔣萬安？ 趙少康針對時事最新回應｜中時新聞網

考試院日前宣布明年起高普考試不再考公文，民進黨立委鄭運鵬進一步呼籲考選部，國考應廢考國文，強調「年輕人不應把青春浪費在古文上」，引發各界關注。中廣董事長趙少康痛批民進黨為了騙年輕選票，無所不用其極，「如果連公文都寫不好，怎麼當公務員？」他以總統蔡英文寫錯字為例直言，「難道民進黨希望未來的公務員都和蔡英文一樣，一個公文錯字連篇、貽笑大方？」

趙少康今天(22日)在臉書上表示，高普考廢考公文後，民進黨又推動「廢考國文」，認為年輕人不該把青春浪費在古文上。民進黨再度展現「去中化」的意識形態治國，除了內耗，對提升國家競爭力或文化底蘊毫無幫助，為了騙年輕選票，已經無所不用其極。

趙少康認為，高普考是要拔擢為政府服務、為人民服務的公務員，必須具備基本語文邏輯及溝通能力，如果連公文都寫不好，怎麼當公務員？同時，沒有一個國家的公務員進用考試會廢掉這國家的通用語文，廢考國文的理由實在荒誕。

趙少康坦言，自己不贊成逼年輕人讀太拗口、艱澀的古文，但是在幾千年的去蕪存菁千錘百煉下，留下很多優美、深具意境的文章與詩詞歌賦，可以陶冶性情、激發哲學思考，俗話說「腹有詩書氣自華」，熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟，讀老莊則「得意淡然、失意坦然」，不只應付考試，對人生際遇也受用無窮，年輕人有機會讀一讀，不會有壞處。但在民進黨主政下，考試制度與課綱被改得亂七八糟，在刻意去中國化下，珍貴的五千年文化遭切斷，意識型態導致歷史碎片化，老師不知從何教起，學生學起來也一頭霧水。

趙少康更說，蔡英文當年寫下「點亮臺灣」四個字，竟然就錯三個字，總統府春聯「自自由由」也能寫成「自自冉冉」，就是沒學好國文、不學無術的經典，難道民進黨希望未來的公務員都和蔡英文一樣，一個公文錯字連篇、貽笑大方？當基層文官素質低落至此，國家競爭力令人憂慮。