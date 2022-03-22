中央銀行日前宣布升息1碼，中華郵政公司稍早宣布，自今年3月23日起調整存款利率，調升幅度為0.030至0.315個百分點。
一、各期別郵政定期儲金利率調整如下：
(一)一月期定期儲金年利率
一般：固定0.590%、機動0.590%。
5百萬元(含)以上：固定0.110%、機動0.110%。
(二)三月期定期儲金年利率
一般：固定0.660%、機動0.660%。
5百萬元(含)以上：固定0.120%、機動0.120%。
(三)六月期定期儲金年利率
一般：固定0.780%、機動0.780%。
5百萬元(含)以上：固定0.130%、機動0.130%。
(四)九月期定期儲金年利率
一般：固定0.790%、機動0.785%。
5百萬元(含)以上：固定0.140%、機動0.140%。
(五)一年期定期儲金年利率
一般：固定1.070%、機動1.060%。
5百萬元(含)以上：固定0.210%、機動0.210%。
(六)二年期定期儲金年利率
一般：固定1.100%、機動1.095%。
5百萬元(含)以上：固定0.220%、機動0.220%。
(七)三年期定期儲金年利率
一般：固定1.100%、機動1.095%。
5百萬元(含)以上：固定0.230%、機動0.230%。
二、郵政存簿儲金年利率0.200%。
三、媒體轉帳薪資存款年利率0.270%。
四、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.080%。
五、公教存款年利率1.095%。
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