打房「麵粉效應」為自住客過篩 預售屋成聰明首選

疫情趨緩，剛需使然，房地產議題持續火熱，房價也依舊居高不下，迫使央行再度祭出打炒房政策，嚴控炒作，保護年輕人的購屋環境。其中特別針對預售屋轉售及解約提出新規定，使一些購屋者選擇觀望，有的更直接將目光轉向中古屋，但購買中古屋卻隱藏許多問題。工學匯專案經理蕭富祐表示，打房政策的麵粉效應可為自住客過篩，因此現在是入手預售屋的最佳時機。

買房務必要精打細算，畢竟要長久居住，因此屋齡、建材及資金都是考量要件。打房政策使中古屋售價攀升，若是預售屋及中古屋兩者擁有相同房價的情況下，首購族該怎麼抉擇？蕭富祐表示，中古屋入手門檻高，適合資金優渥的買主，且屋齡高、建材老舊，裝潢又是一筆巨額支出；相對預售屋適合預算有限、自備款不充裕之首購族，可依不同階段分期支付，付款壓力較低，而且是全新房屋、使用最新建材，買主在選擇上也有更多選擇，並建議向建商購屋較為安心、有保障。

近年，因氣候、房價因素，越來越多人選擇中移。以台中南區為例，擁有鄰近捷運大慶站、高鐵台中站的十三期重劃區，區域內規劃近一半土地做為公共設施，發展潛力十足，且南區發展較早、生活機能成熟，因此，在74環線內、外的房價皆已站穩4字頭的情況下， 74環內論未來發展、生活機能皆擁利多條件，故挑選環內物件房價漲幅指日可待，保值性佳。

「坤聯發工學匯」鄰近高鐵台中站。(圖/坤聯發工學會提供)

位於台中南區工學路155巷的「坤聯發工學匯」，鄰近十三期重劃區、捷運大慶站及高鐵台中站，享有雙鐵共構便利。隱身幽靜巷弄，低樓層也能隔絕吵雜紛擾，盡享恬靜生活品質；擁坐北朝南帝王座向，且拚數4戶兩梯、6戶兩梯是南區罕見規劃，戶戶雙面採光、衛浴皆有開窗，貼近自住客需求。此外，特別聘請設計名師張立人打造景觀公設，低樓層住戶能隨時欣賞花園造景，享受綠意沐浴；建築外觀由李明哲設計五感日系生活宅，無論出入皆能感受清幽禪意。

「坤聯發工學匯」擁台中南區少見的4戶兩梯、6戶兩梯、戶戶雙面採光之絕佳格局。(圖/坤聯發工學匯提供)

在政府打炒房政策的壟罩下，利用「麵粉效應」去蕪存菁，在同時擁有生活機能且具備發展潛力的地區入手全新預售屋，才是今年聰明的買房策略。

坤聯發工學匯

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