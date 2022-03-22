新課網考招新制第一年，今天大學繁星推薦管道放榜備受關注，基隆市各市立高中成績亮眼，二信高中有3名高三生通過第8類群第一階段篩選，學生張崴傑若通過第二階段，有望成為30年來，二信第一位進入台灣大學醫學系的應屆畢業生。

二信高中今年繁星總計錄取42位，其中3位通過第8類群第一階段篩選，包括台灣大學醫學系張崴傑、台北醫學大學醫學系陳柔穎、高雄醫學大學牙醫系游翔任。

張崴傑今年學測數A、國、英、自四科滿級分，是基隆唯一滿級分。他表示，未來醫學技術將走向AI時代，但是醫病互動及醫學素養無可取代，父親從事資訊工作，自己在資訊及程式設計方面能力也很有興趣，但他認為要先進入醫學界學習專業技術，未來才能結合資訊能力，對醫界會有更大貢獻。

游翔任指出，牙醫師是從小到大的夢想，高二時參加基隆舉辦的牙醫營，更確定自己要朝這方向努力，高三模擬考成績出爐時，也覺得好像能達成，如今有機會挑戰牙醫系、實現「牙醫夢」感到非常開心，必定會全力以赴闖過第二關。

二信高中提及，繁星推薦管道共分8類學群，其中第8類群包含醫學系和牙醫學，考生通過第一階段篩選後，還要參加第二階段指定項目甄試，張崴傑若通過第二階段，將成為30年，本校第一位進入台灣大學醫學系的應屆畢業生。