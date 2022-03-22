打龜號衝了！溪州私人飛行場飆風 百公尺加速震耳欲聾嗨爆

台灣「賽車教父」廖老大「打龜」時間、地點出爐囉！由於0到400公尺場地難尋，經過多方尋覓、一波三折，最後還是選定台中麗寶賽車場，時間暫訂在3月30日。

不滿大陸抖音網紅杰尼龜「HG杰爺」說台灣沒快車，廖老大自費改裝奧迪TT RS「打龜號」，不過因賽車場地難尋，光測試借路就處處碰壁，消息曝光，各界紛紛伸出援手，上週四（17日）於彰化溪州私人飛行場試車，由D2賽車手、「南霸天」郭國信駕駛，跑出0到100公尺只花2.16秒的好成績。

不過廖老大與杰尼龜約定比賽的是0到400公尺（04）誰速度快，場地問題一直卡關；一開始就洽詢過麗寶賽車場，然一天60萬的租金太過昂貴，一度放棄，不過據三立新聞網報導，最後還是選定台中麗寶賽車場，儘管賽道加緩衝區只有600公尺，等於煞車距離只有200公尺，對車手來說風險較高。此外，比賽日期也出爐，初步暫訂在3月30日，目前場地租借事宜，雙方正在協商中。

廖老大17日指出，加速快關鍵在馬力、輪胎及道路有關，尤其是起跑的頭100公尺，多數跑車都有千匹馬力，前面100公尺起步贏、就贏了；廖老大說，大陸網紅的紀錄是0到400公尺加速花8.93秒，目前亞洲紀錄是8.62秒，而他的目標是要打破亞洲紀錄；若能順利破亞洲紀錄，他還會再砸重金改裝一輛更快的，準備打破世界紀錄的車子。所以現在無論如何，都一定要先突破8.93秒才行。