111學年度大學繁星推薦22日放榜，桃園市立高中繁星錄取率達61.22％，平均每10人就有超過6人上榜，各校優異學生紛紛分享讀書小訣竅。

教育局表示，「繁星推薦」為學生只要在校學業成績全校排名百分比符合報名校系規定，就有機會透過繁星推薦的方式，進入理想的大學，該制度讓社區高中學子得以適性發展，只要努力保持在校排名，並及早確立自己的目標，就有機會透過繁星計畫進入名校。

觀音高中繁星錄取率達90.2％，其中錄取台灣大學圖資學系的學生陳珮玲，從國中部直升，會考成績4A1B，求學期間一直保持在校成績排名前1％。陳珮玲笑說，上課認真專心，課餘時積極與教師討論是自己求學的法門，圖書資訊是自己一直嚮往的科系，因此錄取非常開心。

陽明高中就讀數理班的學生梁信尊及阮士瑋，分別錄取中國醫藥大學中醫學系和台北醫學大學藥學系，2人對於醫療製藥領域充滿憧憬且期待。

龍潭高中繁星錄取率92.5％、新屋高中繁星錄取率85.5％，皆優於全國錄取率。教育局指出，孩子們透過對自己充分的瞭解、更全方位的資訊蒐集，而後堅定地選擇自己心目中的理想志願，才能真正在多元入學管道中，智慧地做自己生涯的主人翁。

此外，私校也有優異表現，新興高中共有82人錄取再創佳績，其中3人錄取台大，6人錄取陽明交大、3人錄取清大、3人錄取成大、1人錄取政大。另外醫學系錄取及通過共有7人，錄取與通過醫學系篩選和國立大學達50％以上，而菁英班上榜率更高達70％，其中國中部直升的同學通過率也達55％。

學生游惠晴自高一入學即立志報考資訊科技系，以59級分如願以償錄取陽明交大資訊工程系；學生邱繼霆的父親是牙醫，從小耳濡目染，很早就以牙醫系為第1志願，而今也如願通過台北醫學院牙醫系第1階段篩選，未來可望子承父業。