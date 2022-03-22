畫標線工人「紅燈倒數」搏命工作 推熱漆站路中嚇壞駕駛

台灣柏油路常見的畫標線方式為「熱拌標線」，即工人推著器具，用燒熱的漆在地面畫線；日前有駕駛直擊1幕驚險畫面，竟是畫線工人趁著「紅燈倒數時」推著器具在馬路中央畫線，40多秒的紅燈時間，工人一路從路中畫到路旁，綠燈時還有另名工人站在車陣中用水澆線。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段行車紀錄器拍下的畫面，駕駛當時正在等紅燈，紅燈秒數當時還有近45秒，1名負責畫製路面標線的工人竟趁著紅燈時，匆匆抬著機具到到馬路中間，從分隔島一路畫製標線至路邊，最後紅燈倒數剩5秒時，工人才緩緩走回分隔島。

驚險過程全被拍下，綠燈時還有另名工人疑似是拿水澆路面高溫的漆，影片標題「世界要怎麼跟得上台灣」；其他網友紛紛留言「看得好熱血，真是辛苦他們了，如果封路畫一定又有人會該該叫了」、「畫線就畫線，可以不要這麼熱血嗎」、「工人那個倒退，配上聯合公園的歌曲，以為是在馬路現場表演月球漫步」、「最完美的分秒必爭」、「這工班用生命在做事Respect」、「工人辛苦了，其實沒必要這麼急的」、「時間管理大師」。

據悉一般柏油路（又稱AC）的路面標線工法就是熱拌標線，又稱熱處理聚脂標線，使用的即是熱拌漆，工人會推著1台車，一邊劃出白線還有火在機械下面燒的工法，是目前台灣最普遍使用的劃線方式，不過不少網友指出熱拌漆很像貼膠帶在路面，路面還會凸出來，機車族容易打滑造成事故。