女星大S（徐熙媛）閃婚舊愛具俊曄，外界除了關注這對新婚夫妻，前夫汪小菲（現改名：汪少菲）的近況也備受注目。近日，汪小菲無預警重回當年跟大S辦婚宴的海南島，還說獨自一人愜意地喝酒，引起熱議。

汪小菲昨（21日）傍晚在抖音平台PO最新影片，畫面中，他梳著油頭、配戴墨鏡，透露人在海南島出差第三天，「下午沒事一個人喝一杯，享受一下海邊的日落，很漂亮。」事實上，海南島對汪小菲來說，有很特別的回憶，汪小菲當年迎娶大S時，就在海南島三亞舉辦婚宴；婚後10年汪小菲重回該地，在微博貼上多張照片，愧疚地表示欠大S一個婚宴，想要再重辦一次屬於兩人的簡單婚禮，想不到大S沒被感動，反而以4字「萬萬不可」婉拒好意。

汪小菲出差到海南島。（圖／抖音@汪小菲）

汪小菲和大S當年在海南島辦婚禮。（圖／微博@汪小菲）

如今汪小菲重遊海南島已人事已非，和緋聞女友張穎穎的友誼也緣滅，被女方怒嗆「誰會那麼傻，跟這種男人生孩子」進行切割，重回單身的汪小菲，發布連名帶姓祝福徐熙媛及向張穎穎道歉的文章後，便強調現在重心放在事業，未再重提感情事。

許多網友看完汪小菲這支影片，從謾罵轉為鼓勵地留言：「男人四十一枝花兒，果然不假」、「帥氣的北京爺們」、「喜歡你的一身正氣」、「男人四十正是闖事業的好時候，加油」。

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