證交所今（22）日召開董事會，通過將修改證交「營業細則」第58條之3及第58條之9條文修正草案，未來處置股、變更交易股等不再摸黑交易，將可看到5秒試撮資訊，並準用延緩開收盤機制、盤中瞬間價格穩定等措施。
證交所指出，配合主管機關推動資本市場藍圖並提升資訊揭露品質，對處置有價證券與變更交易方法（全額交易割）且採分盤集合競價交易方式之有價證券，於普通交易之開收盤、盤中等集合競價期間，提供每5秒試撮資訊，並準用延緩開收盤機制、盤中瞬間價格穩定等措施。至於實施時間，須陳報主管機關同意後上路。
證交所今（22）日召開董事會，通過將修改證交「營業細則」第58條之3及第58條之9條文修正草案，未來處置股、變更交易股等不再摸黑交易，將可看到5秒試撮資訊，並準用延緩開收盤機制、盤中瞬間價格穩定等措施。
證交所指出，配合主管機關推動資本市場藍圖並提升資訊揭露品質，對處置有價證券與變更交易方法（全額交易割）且採分盤集合競價交易方式之有價證券，於普通交易之開收盤、盤中等集合競價期間，提供每5秒試撮資訊，並準用延緩開收盤機制、盤中瞬間價格穩定等措施。至於實施時間，須陳報主管機關同意後上路。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。