證交所今（22）日召開董事會，通過將修改證交「營業細則」第58條之3及第58條之9條文修正草案，未來處置股、變更交易股等不再摸黑交易，將可看到5秒試撮資訊，並準用延緩開收盤機制、盤中瞬間價格穩定等措施。

證交所指出，配合主管機關推動資本市場藍圖並提升資訊揭露品質，對處置有價證券與變更交易方法（全額交易割）且採分盤集合競價交易方式之有價證券，於普通交易之開收盤、盤中等集合競價期間，提供每5秒試撮資訊，並準用延緩開收盤機制、盤中瞬間價格穩定等措施。至於實施時間，須陳報主管機關同意後上路。