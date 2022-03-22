財政部國庫署表示，今年第二期乙類公債約200億元規模，預計於3月28日（周一）標售，3月31日（周四）發行，並於3月18日至3月25日開放小額投資人在郵局申購（每人申購金額為10萬元～150萬元），小額申購總額度為4億元。

國庫署指出，乙類公債除滿足非營業特種基金自償性資金需求及落實主管機關財務責任，紓緩公務預算舉債壓力，亦可增加債市投資標的，活絡債市發展，及引導市場游資挹注公共建設，促進經濟發展。

目前我國仍有100年乙1期、101年乙1期、101年乙2期、102年乙1期、110年乙1期、110年乙2期及111年乙1期等7期乙類公債計2,200億元流通在外，票面利率介於0.250％至1.75％間；110年第4季公債利率自低檔回升，相較中華郵政公司大額三年期定期儲金固定利率0.15％更優惠。

為活絡債券市場，並引導市場資金投入公共建設，財政部積極推動中央政府非營業特種基金自償性資金需求透由發行乙類公債籌資，今年1月10日為交通部民航事業作業基金發行10年期乙類公債180億元，3月31日將再代交通部鐵道發展基金發行2年期乙類公債200億元。