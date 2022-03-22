部分負擔調整方案。（圖／衛福部）

衛福部16日預告部分負擔調整方案，未來慢性病連續處方箋、檢驗檢查將不再免費，大醫院藥費上限、輕症掛急診的部分負擔也將調高。針對經濟弱勢，部長陳時中今表示，正訂定辦法補助中低收入戶轉診後增加的費用，讓影響降到最低。不過民團仍擔心會有「分級國民」的可能性，原因是並非所有疾病都能在小醫院處理。若只處理中低收，仍有7％或更多的經濟障礙者沒有對應的配套，這些對象包括邊緣戶、家庭疾病型態複雜者，需要衛福部細緻評估因應對策。

陳時中今表示，對於中低收者，衛福部正在訂定辦法，因應中低收入戶可能家戶負擔變重，若能配合分級轉診，轉診到醫院而增加的部分負擔費用我們（衛福部）會補助，希望讓影響降到最低，這也是消費者在反映的事。健保署長李伯璋也說明，未來民眾只要符合「全民健康保險經濟困難認定標準」，就能申請轉診補助，相關的申請流程、申請表格仍在研議中，預計本周就會出爐。

對於衛福部將擬定中低收補助辦法，醫療改革基金會執行長林雅惠表示，衛福部有開始想要面對民眾的經濟困難議題，不過這樣的作法仍有限制存在。首先，不是所有疾病都可以在地區醫院、基層醫療處理，補助轉診後的部分負擔，前提是假設疾病都可以在小醫院解決，「難道會先把病人轉到地區嗎？」，質疑仍有分級國民的概念。

林雅惠表示，按照過往的論述，若補助只能涵蓋到中低收入戶，無論是官方、民間的研究調查，這只關係到人口的3％，仍有7％，甚至更多的經濟障礙的沒有配套，仍有許多人無法被接到。

有鑑於此，林雅惠呼籲，在醫療行為上不能只用經濟劃分，還有家庭的疾病型態，假設民眾有多種共病、家庭成員多人生病，累加起來仍有壓力。在高齡社會中，共病的人口越來越多，醫療診斷也仰賴檢驗檢查來輔助，對於這群人來說，仍可能造成就醫障礙，相關的配套措施都是需要衛福部細緻評估後擬定的。