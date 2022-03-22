「北車借錢哥」之前多次遭檢警逮捕、起訴。（本報資料照片）

1名女子21日在忠孝東路五段市府轉運站前，遭一「長髮女子」搭訕借錢，對方不斷死纏爛打，她最後掏出500元借給對方，事後發現她仍在附近借錢，認為對方詐騙憤而報警，而據了解，這名「長髮女子」，就是之前在北車天天纏著人借錢，被警方抓過無數次的31歲詹姓男子，他因在北車太出鋒頭，竟然男扮女裝，轉移陣地到轉運站繼續騙錢。

被騙民眾在臉書社團《信義區三兩事》PO經過，表示21日她行經轉運站旁，一名長頭髮白襯衫的年輕女子，突然抓著她不放，劈哩趴啦說沒錢回南投，她本不想理對方，可是女子竟抓住她的腰不放，因對方不斷糾纏，她最後只好掏出500元借她。

當時這名女子還向被害人保證回南投後立刻還錢，但被害人準備搭車離去時，卻發現長髮姊還在市府公車站牌周遭俳徊，她直覺上當所以向信義分局報案，並在臉書PO出過程。

但據了解，這名「長髮女子」，就是之前惡名昭彰的「北車借錢哥」詹男，他因為在北車「太過出名」，才會男扮女裝跑到東區的轉運站騙錢，警方比對畫面後，已確定這名女子就是詹男，現已循線逮人中。

「北車借錢哥」詹男，長期在台北車站購票機前，向路人謊稱生活困難，要借錢回南部為由，不斷向民眾詐財，台北地檢署日前已先起訴詹男詐騙3人3000元部分。但詹男去年11月間在北車犯案，以奔喪為由騙取民眾8600元未遂，一度遭收押；北檢23日再依詐欺罪起訴詹男。

檢警指出，詹男疑自2010年起，在台北車站伺機找人行騙，佯稱身上現金不夠，要回南部奔喪，日後再匯款歸還，但事後詹並未還錢，始知被騙，估計詹男迄今至少以此手法行騙數十次，曾經因此坐牢。檢警獲報，詹男2021年8、9月，向3位民眾分別詐騙1300元、1500元、200元的高鐵、台鐵車資，北檢日前起訴詹男。

2021年11月初，有網友在捷運台北車站地下街遇上詹男，詹男聲稱祖母過世，要包車回屏東，開口借錢8600元，所幸被人認出阻止，詹未得逞。11月15日下午，他又在捷運台北車站M6出口下方捷運連通道，以悠遊卡遺失、沒錢搭車為由，開口向民眾騙錢，被警方逮捕。警方發現詹身上還有2萬多元，且悠遊卡也沒遺失。

據指出，警方查知詹男轉移陣地，男扮女裝跑到東區行騙，無不好氣又好笑，現已鎖定他的行蹤擴大追查中。