裕隆日產汽車搶攻豪華進口車，全新日系豪華跑旅THE ALL-NEW INFINITI QX55今(22)日正式上市，裕日車總經理蔡文榮表示，晶片荒造成進口車缺貨，多家進口車都接棒喊漲，QX55維持不調價策略，目前接單已超過百張，等於首批預售80台一上市就完售，後續將持續爭取導入配額，全力衝刺今年300台目標。

源自日式工藝美學，INFINITI TAIWAN展現大膽與細膩的日式設計精神，搭載世界首具量產VC-Turbo可變壓縮比引擎、ProACTIVE 智慧駕駛科技等先進技術，INFINITI TAIWAN更首度導入「板岩灰」新色，提供消費者更多個性化的選擇。

THE ALL-NEW INFINITI QX55自去年12月8日預售接單以來，消費者反應熱烈，首批預售80台搶購一空，累計接單已超過百張，INFINITI TAIWAN由衷感謝準車主的支持與肯定，儘管受晶片、原物料短缺及價格提升影響，QX55全球產能吃緊，INFINITI TAIWAN仍積極向原廠爭取QX55正式售價不調漲，維持預售價格249萬元。

蔡文榮表示，由於迴響超乎預期，裕日車將持續爭取配額，為回饋等待許久的首批車主，INFINITI TAIWAN特別再提供價值1.8萬元的尊榮交車好禮，同步加碼本月底前下訂車主，同享優惠，誠摯邀請心動的準車主，蒞臨全台 INFINITI 展間，感受THE ALL-NEW QX55 日系豪華跑旅絕美跑格魅力。