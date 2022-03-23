中央銀行17日宣布升息1碼，永豐金控內部最新總經預測維持先前立場，認為央行今年升息3次，不過，原估計每次升息半碼，上調至每次1碼，預期全年升息3碼至1.875%。

美國聯準會16日宣布升息1碼，台灣央行17日跟進升息1碼讓重貼現率調升至1.375%，讓市場大感意外。

先前永豐金於3日預測，台灣將觀望聯準會動作，升息應發生於6月、9月、12月，預估全年會升1.5碼，回到2016年3月水準；不過最新總經報告出爐，預計台灣央行全年升3碼至1.875%。

永豐金報告指出，由於高油價造成的輸入性通膨可能使台灣今年前3季消費者物價指數（CPI）皆高於2%，要到第4季才可望回降至2%以下，然而，全球供應鏈瓶頸可能將持續一段時間，預估央行第2季、第3季都將升息1碼，貨幣政策基調轉為緊縮，俄烏衝突落幕後，國際原物料價格回穩，今年下半年通膨回落至2%以下，升息壓力將會緩解。

報告提及，央行總裁楊金龍表示，台灣經濟體相對開放，不像美國等大且封閉的經濟體，僅使用利率工具大致可控制國內經濟穩定，且台灣目前通膨壓力主要來自供給面，需搭配稅率政策等供給面調整，才能有效抑制通膨升溫，單靠利率效果有限，暗示央行未必要跟進美國升息循環。

同時，永豐金最新預測指出，美國聯準會（Fed）全年升息6碼，分別在5、6、7、9、12月各升息1碼，上下半年各升息3碼。

永豐金分析，利率政策路徑存在雙向風險，若通膨月增率居高不下，並伴隨長期通膨預期持續升溫，聯準會將採取更激進的升息立場，不排除在一次會議上升息2碼；然而，若期間發生流動性緊縮、金融環境惡化、長短利差縮窄或倒掛等現象，或是經濟失速風險增溫，都可能導致美國放緩升息腳步。

永豐金指出，因研究處考量上述的雙向風險與下半年通膨回落的預估，預估聯準會全年升息6碼，相對其他投行普遍預估的7碼略為溫和。（編輯：潘羿菁）1110322