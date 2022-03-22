中台灣百貨市場母親節檔期已開打！其中，豐原太平洋百貨自3/31～4/20熱烈展開，最熱門的化妝品於3/25～3/29搶先開放預購！豐原太平洋百貨董事長連錦表示，今年祭出預購加碼禮，加上滿千送百狂送36％，看好多重豪禮回饋可望刺激買氣，今年購物節整檔業績目標看增一成！

豐原太平洋百貨3/25-3/29的化妝品預購會，除了推出了滿千送百及滿額累送回饋，更推出會員獨享預購特別加碼-精選健康豪禮限量送！卡友於3/25-3/29當日消費滿1.68萬元，加送「義大利原裝進口黑白松露禮盒」、滿3萬加送「美國OSTER紐約經典快煮壺」、滿5萬加送「太平洋百貨禮券2000元」、滿8萬加送價值1.58萬元的「瑞士原裝頂級鑽石牛排鍋」、滿35萬加送價值2.89萬元的「Dyson 三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機」。

豐原太平洋母親節檔期自3/31～4/10正式開打，化妝品當日滿5000送500、首六日再加碼單筆1.5萬加送300（預購同享），還有3/31～4/5全館滿3,500送350，以及十三大銀行刷卡回饋；另外，化妝品各大人氣品牌於兒童節連假期間，推出下殺47折限搶商品及必囤貨人氣組吸客！

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，為感謝在地鄉親長久以來的支持，這次購物節盛大推出超越所有百貨的加碼回饋！化妝品除了既有的滿千送百、滿額再加碼，更首度於購物節推出化妝品預購超狂回饋禮，「期望讓鄉親感受我們滿滿的誠意，不僅是小確幸，更要讓大家滿載而歸購開心！」

豐原太平洋百貨購物節加母親節檔期，從3月25日起至5月9日，前後共40天，首波是預購會，接著3月31日購物節開打至4月20日，緊接著母親節檔期至5月9日。看好多重豪禮回饋刺激買氣，今年購物節整檔業績目標看增一成！

此外，3/31～4/5首六日還有限量的卡友專屬滿額禮，吉利卡友當日滿3,000元送義大利原裝原瓶進口的「奧利塔葡萄籽油禮盒」、兒童卡友於5F當日滿2,000元送「陶瓷內膽造型便當盒」。