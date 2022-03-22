聯合信用卡處理中心將紙本傳真進行網路交易照會的作業改由數位化及自動化處理，將特約商店、發卡機構及聯卡中心間透由傳真列印紙本方式改由線上處理、自動比對作業，除提升效能外並達到環保之功效。

另外，聯卡中心已導入「聯卡e客服」APP及文字客服機器人提供特約商店可透由滑一滑手機就可以查詢聯卡中心的公開資訊及各項作業服務，有效降低紙本申請服務量；並推動電子發票作業，也降低紙張的列印與使用，同時大大增加了特約商店作業便利性。

氣候變遷是全體人類共同面臨的課題，台灣身為地球村的一份子，當然也不能例外，有效的資源回收再利用，除可以避免資源浪費外，也可以減少物品生產過程中所帶來的環境污染與影響，減緩氣候變遷的速度，為環境保護與全球永續生存貢獻心力。

聯卡中心於特店簽帳交易方面，亦致力於減少信用卡紙本簽帳單之使用，大力推廣無須印信用卡紙本簽帳單之作業，如電子簽名作業（Electronic Signature Capture）特店，將信用卡簽帳單存根聯上傳雲端、mPOS刷卡機、QR CODE交易等刷卡交易過程中無產生紙本簽帳單之作業方式，2021年減少近9,391萬筆交易紙本帳單列印，節省感熱紙簽帳單年採購量約39％。

聯卡中心更自去年開始推行處理特約商店刷卡端末設備收回時，將可使用的感熱紙簽帳單進行回收，重新整理後再提供特約商店使用或作為內部測試作業之用。此舉除可提升感熱紙簽帳單的利用外，也可以減少生產感熱紙簽帳單過程中所帶來的環境影響及減少碳排放，獲得特約商店不錯的回響，所以自今年起正式將感熱紙簽帳單回收列為聯卡中心的標準作業，並大力推動廠商配合回收，期許藉由小處著手，為地球環境保護貢獻一己之力。