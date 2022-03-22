疫情衝擊使學習不再受限於特定場域，自我充實形式變得更加多元、多管道，Visa發布的最新《消費者支付態度報告2021》亦顯示，與疫情前相較，「教育學習」一躍擠入前五大支出增加最多的類別，在台灣有近三成民眾（27％）表示在疫情期間增加在教育學習上的消費。

隨著多元自主學習、精進成趨勢，Visa鎖定消費者數位學習需求，首度與British Council、Coursera、Udemy、edX、2U GetSmarter等全球知名線上學習平台合作，推出2022年最新卡友專屬優惠方案。從英語學習、程式語言，到行銷、資料分析等各式課程，幫助大學生、小資族、職場進修無負擔提升競爭力。

即日起至2022年12月31日，持Visa信用卡或金融卡於各大線上學習平台付款可享卡友獨家優惠，如提供英語課程、留學等英國相關資訊的英國文化協會British Council，旗下的線上英語課程均享10％折扣；世界最大高等教育學習平台Coursera，開放Visa卡友以年費九折價訂閱Coursera for Teams；以商業和技術課程組合聞名、平台上擁超過15萬門課程的Udemy，更祭出所有課程25％優惠幫助大家以超優惠價格買到高CP課程。

同時，哈佛大學與麻省理工學院共同成立的edX平台，使用優惠碼VISA15及Visa卡付款，享平台上超過2,500堂個別課程15％折扣價；而著重提供優質線上短期課程的2U GetSmarter平台，結帳時輸入優惠碼2UESGSVISA15同樣現享15％優惠。