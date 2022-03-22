黑松（1234）拓展保健產品事業，旗下黑松生技H+今（22）日宣布推出全新的「青汁酵素益生菌」，不僅將益生菌結合青汁及酵素補給得更完整，更透過黑松的百年研發工藝擺脫青汁原有的草腥苦澀味，獨留天然回甘的清香，顛覆消費者對青汁的口感印象，完美呈現青汁酵素益生菌的「綠進化」。

黑松主管表示，「青汁」多年來是民眾補充綠色營養的聖品，然而市面上的青汁產品大多採用大麥若葉，其苦澀味讓不少人卻步，此次黑松引進日本JAS認證無毒農場等級的小麥若葉作為主原料，營養價值極高，但苦味僅大麥若葉一半。

另外黑松青汁酵素益生菌還嚴選11種適合亞洲人的高活性益生菌，以及19種消化酵素，前者擁有低溫冷凍乾燥及包埋雙專利技術，可增加菌體存活率，並強化安定性，打造消化好體質；後者包含澱粉、蛋白質、脂肪分解酵素，補充身體隨年紀流失的酵素分泌能力，幫助消化分解，有效轉換能量。

黑松近年積極拓展保健產品事業，旗下黑松生技H+這幾年陸續推出御樟芝、龜鹿膠原、人蔘精、葉黃素和益生菌等多項保健食品，可望在既有的飲料事業之外，為公司營運帶來更多元挹注。