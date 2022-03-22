新北市衛生局去年底公告，公有市場、便利商店、大型員工餐廳、醫院及百貨公司美食街，應於明顯處所公開負責人、管理衛生人員、食品業者登錄字號及店名，違規未改正者最高處10萬元罰鍰，衛生局表示，公告上路3月，迄今未稽查到有業者違規。

為落實食品業者自主管理，提升供餐安全，衛生局去年12月29日依據新北市食品安全衛生管理自治條例第13條規定，公告新北市「公有市場營業之食品攤商」、「連鎖便利商店」、「500人以上大型職場之員工餐廳」、「醫院美食街餐飲業者」及「百貨美食街餐飲業者」應於營業處所明顯處，公開其負責人、管理衛生人員、食品業者登錄字號及店名，讓消費者知悉。

另並規定，「管理衛生人員姓名」字體長度及寬度不得小於15毫米；「負責人姓名」字體長度及寬度不得小於10毫米。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦表示，公告前已舉辦6場說明會及進行專案輔導，讓業者知道有新的政策要實施及了解如何揭露資訊，正式公告後，衛生局隨即啟動相關查核，目前業者均符合相關規定。

楊舒秦說明，因公告業別多是餐飲與小攤商，在進行例行稽查專案時，已併案查核業者有無揭露相關資訊，因此並無另外計算稽查家數，至於連鎖超商的管理衛生人員，非如市場攤商循公版標牌方式揭露，她解釋，因超商有自己的門市擺放規定，加上每日當班店員不同，因此採名牌佩掛方式替代，讓消費者知悉，如發現架上有逾期商品第一時間能向誰反應。

楊舒秦提醒，業者如違規將命其限期改正，屆期未改正者，處3千元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰至改正為止。