奧斯卡艾薩克在《月光騎士》中展現多重人格演技。（Disney＋提供）

伊森霍克在《月光騎士》中飾演神祕反派亞瑟。（Disney＋提供）

漫威全新影集《月光騎士》台灣時間22日凌晨舉辦線上記者會，奧斯卡伊薩克在劇中飾演人格分裂的「月光騎士」，提到如何一人分飾2角，他透露第一步就是先雇用星弟邁克赫南德茲幫忙，「因為他和我擁有相近的DNA，是這個地球上最接近我的人」，2人會先決定要扮演的角色，邊表演邊做筆記，之後再交換角色，「這對我的演出幫助很大」。

奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）曾演過《星際大戰》系列、《沙丘》，這次他在劇中的主要人格是是溫文儒雅的禮品店職員「史蒂芬」，並與暴戾的傭兵「馬克史貝克特」共享身體，2人必須協力控制複雜的多重人格，同時直搗埃及諸神致命之戰的神祕核心，奧斯卡說這次投入了非常多的心力在該劇上，覺得「月光騎士」就像他的孩子一樣，他也分享有詢問過製片為何角色設定是在英國倫敦，得到的回應竟是「因為已經有太多來自紐約的英雄角色了」。

埃及、巴勒斯坦混血女星梅卡拉美維（May Calamawy），此次飾演與「史蒂芬」過去經歷有關的神秘女性「蕾拉」，和奧斯卡在劇中有不少對手戲，她大讚奧斯卡可以在2個人格之間切換自如，「不用說我就知道他現在是哪個角色」，也表示會偷偷觀察對方，「他在片場就是我最好的演技老師」。

從未演過超英題材、還曾批評漫威電影深度不足的伊森霍克（Ethan Hawke），這次飾演大反派「亞瑟」，他說加入後整個大改觀，是他遇過最棒的經驗之一，自由度很高又擁有超高規格的製作團隊，還透露該劇是他從影35年首次沒看劇本就簽約的作品，奧斯卡聽完也附和「好的故事不需要劇本」。《月光騎士》本月30日於Disney＋上線。