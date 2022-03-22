韓國韓華防衛公司(Hanwha Defense)設計製造的M9「雷霆式」(Thunder)自走砲，在未來可能會成為北約砲兵的主力，因為洛克希德馬丁英國公司(Lockheed Martin UK)剛剛決定加盟M9自走砲的生產工作，而且這支「雷霆隊」的陣容相當龐大，意味著M9自走砲的生產與改良工作會持續很長一段時間。

防衛部落格(Defense Blog)報導，「雷霆隊」的成員還包括Pearson Engineering、Horstman Defense Systems、Leonardo UK 和 Soucy Group 的 Soucy Defense，都是英國公司，所生產的自走砲稱為K9A2，是K9A1的改進版。

韓華防衛公司海外業務經理金大洋(音譯：Kim Dae-young)說：「我們很高興與洛克希德馬丁英國公司合作。洛馬集團是世界上最大的國防公司，這也是證明韓華產品受到國際肯定。」

K9是一款155公釐/52倍徑榴彈炮，其火砲性能與德國PzH2000相似，但是價格便宜很多，而且適用度更廣。K9A2有更好的自動化系統，機組人數從5人減少到 3 人，射速從每分鐘6~ 8發，提高到每分鐘9~10發。

目前K9已在7個國家中服役，包括波蘭、挪威和愛沙尼亞等北約成員國，澳洲和埃及則簽署K9的生產線協議。