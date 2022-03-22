櫃買中心22日表示，為持續深化產業價值鏈資訊平台之豐富性以吸引更多投資人或學研機構使用，櫃買中心針對近年關注度較高與熱門之議題如元宇宙及低軌衛星等，於產業價值鏈資訊平台新增2大主題共9個產業鏈，包括前瞻科技（太空衛星科技）、與數位科技（雲端運算、人工智慧、區塊鏈、資訊安全、大數據、體驗科技、運動科技、金融科技），平台內容涵蓋台灣全部的上市、上櫃、興櫃、創櫃掛牌企業及外國知名同業等資訊，供各界進行產業研究分析時參考。

櫃買中心表示，為使投資人更清楚瞭解各掛牌公司於產業之上中下游價值鏈的地位，櫃買中心自99年起建置「產業價值鏈資訊平台」，揭露上櫃、興櫃公司所屬產業及公司資訊，方便投資人查閱各產業相關掛牌公司族群、每一產業鏈之個別公司財務業務基本資訊，並提供相關產業介紹、政府產業政策等總體產業訊息。

由於推出以來深獲投資人好評，自103年起陸續加入上市公司，104年起又增加500家以上具代表性的外國知名企業名單列入各產業鏈類別中，另於106年配合綠能科技產業推動，將「綠色能源」細分為節能、創能、儲能及智慧系統整合等4大主軸，「產業價值鏈資訊平台」不但有助於市場參與者更深入了解公司，同時亦可提供企業透過價值鏈及產業群聚效應的發揮，能讓台灣資本市場掛牌的公司更具競爭力。

櫃買中心指出，本次新增前瞻科技與數位科技2大主題後，「產業價值鏈資訊平台」總計有30大項產業鏈類別，投資人透過「產業價值鏈資訊平台」除可以迅速查閱公司所屬產業的總體面資訊，包括「產業簡介」、「政府相關產業政策」，另亦可查詢各公司的「基本資料」、「經營理念」、「產品介紹」、「經營實績或得獎記錄」、「企業社會責任」、「近期活動與訊息」等個體面資訊。

查詢方式除可依產業族群類別瀏覽，亦直接輸入公司股票代號或名稱等方式，搜尋欲查詢的產業別或公司別相關資訊，「產業價值鏈資訊平台」有助於迅速掌握公司在產業鏈的位置、相關同業公司及所屬產業之上中下游關係。該平台自推出以來深獲投資人好評，近幾年之瀏覽量更突破每年百萬以上，累計點閱人次不斷增加，各界可多利用（網址：http://ic.tpex.org.tw/，或櫃買中心首頁/分眾專區/投資人/產業價值鏈資訊平台）。