第一銀行2月份舉辦的「虎年送福 優惠限時」e-First智能理財終身免平台使用費快閃優惠活動佳評如潮，加上近期受俄烏戰爭影響，市場波動加劇，為了讓更多客戶體驗機器人理財的好處，終身免平台使用費優惠延長至3月31日，只要首次申購e-First智能理財投資組合並以iLEO數位存款帳戶扣款之客戶，即可獲得優惠資格。

近年來機器人理財逐漸受到投資人喜愛，除了解決民眾手握資金卻不知如何投資的煩惱外，也可以透過再平衡機制調整投資組合。第一銀行致力於推動普惠金融，並以「人生周期」為出發點，協助客戶在人生各個重要階段，都能透過e-First智能理財平台達成「子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休規劃、樂齡退休月月領、就是想存一筆錢」等六大投資目標，從青年時期養成儲蓄、壯年時期累積財富，以及退休後擁有財富自由的美好人生，協助客戶投資理財事半功倍，「投資選目的，不用選標的」也能輕鬆達到理財目標。

另外，透過第一銀行e-First智能理財，客戶無需親臨分行辦理，達到「零接觸」與「無紙化」，與第一銀行長期致力於將ESG（環境、社會、公司治理）結合核心業務的理念不謀而合，並持續貫徹「永續金融，第一品牌」之經營目標。