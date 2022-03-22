為期四天的「2022智慧城市展」今日登場，光陽集團於「智慧交通展」中大秀KYMCO Ionex車能網，以電動二輪車的節能與能源管理的創新方案，完美呼應未來城市發展方向，更藉由「智慧城市論壇暨展覽」的重要平台，向全球展現台灣邁入電動二輪車全新世紀的領銜地位，創造更多台灣與國際間的經濟動能與互動交流，共同為台灣創造數位轉型新經濟的發展契機。

KYMCO光陽工業集團董事長暨台灣智慧城市產業聯盟會長柯勝峯表示，台灣的智慧城市展在各界的努力下，已經成為全球知名的智慧城市展會，同時也是亞洲最大的物聯網解決方案展會，今年規模較去年成長50％，使用近1500個攤位，並有34個海外國家、76個城市的188位城市首長或代表以線上方式相互交流，同時更有45個城市首長或代表親自來台進行實體交流，透過展覽將台灣智慧城市解決方案輸出海外。

柯勝峯表示，KYMCO Ionex 3.0自推出以來，不僅成功於2021年成為成長率冠軍的電動二輪車品牌，更積極擴展綠能低碳版圖，今年以「智慧路燈」型態推出的全新概念應用，將Ionex 3.0便利換電站結合街邊路燈、交通號誌，以綠電為電動機車供電，讓環保電車更環保。

除此之外，KYMCO Ionex 3.0更可於停電時將便利換電站中的電池反向供電，提供智慧路燈電源，就算停電也能有緊急電源使其維持正常運作，不會因為斷電而導致交通號誌大混亂，在滿足消費者能源需求之際，更是智慧城市永續綠能發展的最佳體現。

KYMCO持續致力於電動機車轉型，以全新的技術與創新思維推出Ionex 3.0，解決電動機車在推廣與使用上的障礙，打造每個人都能安心購買電動機車時代，真正落實智慧城市願景。而順應這股運具電動化的潮流，目前已有多個縣市已公布電動機車補助方案，包括台北、新北、桃園等縣市，而六都其他成員則遲遲未有明確方案，也影響許多消費者處於觀望狀態；此次智慧城市展首度移師高雄，作為現在進行式的智慧城市，也不禁讓人期待高雄是否會以此為契機公布補助方案，刺激南臺灣新經濟發展，加速智慧城市進程。