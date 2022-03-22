金門大學新生專區官方帳號。（金大提供）

111學年度大學繁星推薦招生今天放榜，國立金門大學共錄取170名，順利連3年達成滿招目標。校方表示，此次招生總計有281名(1261人次)學生報考金大，錄取率60.5％，學校辦學與招生表現亮眼，再次獲得家長及考生的高度肯定和信賴。

金大說明，111學年度繁星推薦管道有67校參與招生，提供1萬6178個名額，共計25校滿招，全國錄取率為61.8％。此外，尚有919名的缺額，缺額率為5.6％，比110學年度減少46人，為近7年的新低。

金大校長陳建民指出，該校是國內最年輕的綜合型大學，擁有近100％博士級師資，並積極投入教學設施的改善，學生和畢業校友的優秀表現普受社會各界高度肯定。

陳建民說，該校參與111學年度招收繁星推薦的名額，共計17個學系170名，約占全部招生總額的22.9％。今年的報考人數(次)與110學年度相比較，則上升5.2％，顯示在少子化的情況下，該校仍然是許多考生的優選學校。

教務長吳俊毅也表示，今年3月24日至25日為申請入學報名時間，該校另提供「願景組」名額，申請資格為低收入戶及中低收入戶、特殊境遇家庭子女、所屬高中審認為具有特殊值得推薦事蹟之經濟不利生。符合願景組的考生可選擇一般組或願景組系組，每位考生最多可選擇2個學系（組）。

金大表示，為幫助新生及家長對該校學習環境與資源的了解，特設置Line官方帳號，可使用Line官方帳號詢問相關問題，線上將有專員提供諮詢解答，詳情可於金門大學首頁招生專區查詢相關事項。