不斷更新》「國旗在此升起」 烏克蘭稱成功奪回基輔戰略要地 18:472022/03/22 中時新聞網 蘇尹崧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏克蘭軍方宣稱，已奪回基輔西部要地馬卡利夫。（圖／烏克蘭國防部臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 「美聯社」（AP）報導，烏克蘭軍方宣稱，在經歷激烈的戰鬥後，俄軍被迫撤離首都基輔（Kyiv）以西約30英里（約48.3公里）外的小鎮馬卡利夫（Makariv），「烏克蘭的國旗再次於此升起」。 烏克蘭國防部表示，馬卡利夫具備重要戰略意義，能防止俄軍自西北部包圍基輔。不過包括美國「有線電視新聞網」（CNN）、「英國廣播公司」（BBC）等主要媒體，皆仍無法確認烏克蘭方面的說法是否屬實。 不斷更新》俄退出二戰和平條約談判 日相火大開罵 奔騰思潮》俄烏戰爭牽動美中俄經貿關係（劉大年） #烏克蘭 #俄羅斯 #俄烏戰爭 #反攻 #馬卡利夫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄羅斯人為何投普丁？這大咖從當地人口中聽到驚人真相 13:262022/03/22 政治 澤倫斯基「不加入北約」換停戰 網氣炸：死那麼多百姓了 12:542022/03/22 政治 普丁心腹「性愛特工」公開反戰 親曝色誘黑歷史險送命 18:212022/03/22 國際 都市傳說？烏克蘭神秘阿嬤熱情款待 8俄軍慘死 12:462022/03/22 國際 何不邀請澤倫斯基演講 04:102022/03/22 時論廣場 俄副外長警告：俄羅斯與美國正處於斷交邊緣 15:442022/03/22 兩岸 俄羅斯恐發動網攻 拜登籲美企提高警覺 15:102022/03/22 財經 訪歐前奏 拜登與歐洲盟友電話會議商討俄烏戰事 03:472022/03/22 國際 訴諸猶太人情感 澤倫斯基喊話以色列 04:102022/03/22 國際大事 《黑天鵝》女星揪尪為烏募款「2周狂募10億」澤倫斯基視訊致謝 10:202022/03/22 娛樂 習拜通話「講清楚了」驚呆港媒 警告台灣3件事：好自為之 08:532022/03/22 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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