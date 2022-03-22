「美聯社」（AP）報導，烏克蘭軍方宣稱，在經歷激烈的戰鬥後，俄軍被迫撤離首都基輔（Kyiv）以西約30英里（約48.3公里）外的小鎮馬卡利夫（Makariv），「烏克蘭的國旗再次於此升起」。

烏克蘭國防部表示，馬卡利夫具備重要戰略意義，能防止俄軍自西北部包圍基輔。不過包括美國「有線電視新聞網」（CNN）、「英國廣播公司」（BBC）等主要媒體，皆仍無法確認烏克蘭方面的說法是否屬實。