嘉義縣大埔鄉周末26日、27日舉辦第2屆大埔藝術節「展翅」，今年特別推出水上音樂會，22日縣府文化觀光局舉辦記者會宣傳活動。（呂妍庭攝）

嘉義縣大埔鄉本周末26日、27日將舉辦第2屆大埔藝術節「展翅」，今年文化觀光局特別推出水上音樂會，將在曾文水庫上搭建舞台，把釣魚平台變展演空間，四面環湖中，音樂演奏搭配舞者肢體舞動，形塑出特殊意境，不過考量到釣魚平台有乘載人數限制，這場需靠遊艇接駁的音樂會限量120席。

大埔鄉人口數4000多人，有湖光山色、山豬島、沙鍋魚頭等特色產業，為克服路途遙遠的限制，縣府仿效日本瀨戶內海藝術祭，連2年在大埔鄉辦藝術季，希望為大埔開啟結合自然景觀、表演藝術、提琴工藝文化的觀光產業模式。

大埔鄉長吳明勳指出，今年大埔藝術節以「展翅」為題，規畫「雙主場」，除26日、27日安排10多個藝文團體在湖濱公園接力演出外，將讓音樂家和舞者一同在湖光水色中演出，相信會非常精彩。

文化觀光局藝文推廣科長張世杰表示，這次把展演空間移到曾文水庫釣魚平台上，由音樂編曲家全新製作以黑鳶鳴叫聲為底，嘉義歌謠「一隻鳥仔」為題，安排6位音樂家演奏，搭配1位職業舞者演出，田平台只能容納200多人，扣除表演者和工作人員，僅開放120位觀眾名額，今開放售票，已賣出近50張。

嘉義縣副縣長劉培東表示，去年縣府向交通部觀光局提出「大埔藍色公路遊憩廊帶計畫」，總經費2.1億，將建設小提琴故事館，音樂賞鷹平台、遊艇碼頭無障礙設施等，目前已入選觀光局重點景區遊憩廊帶計畫。