連鎖咖啡店數龍頭路易莎咖啡宣布與前總理差猜 ‧ 春哈旺家族集團攜手合作，引進正宗的泰國料理「初泰PIKUL」，低調隱身在台北市信義計畫區傑仕堡一樓，帶領消費者味蕾「初」探道地精緻泰味，除食材與做法遵循道地，整體裝潢則以木質家俱與鮮綠植栽裝飾，希望在更自然的狀態下，呈現正統泰菜的真實美味。

路易莎創辦人黃銘賢表示，在差猜家族Ko-Kritapone Dabbaransi先生(差猜之孫)引薦之下，品嚐到正宗的泰式料理後感到驚艷不已，完全顛覆長久以來台式泰菜留下的印象，驚豔之餘2019年決定合作籌備初泰PIKUL，差猜家族更聘請泰國料理冠軍開發菜色，團隊不僅皆是畢業於泰國皇家大學最高學府-宣素那他皇家大學餐飲科系高材生，更曾獲現任泰皇瑪哈‧瓦吉拉隆功(時任王儲)頒授料理大賽冠軍、泰國TICC國際廚藝賽西式盤飾甜點個人組冠軍等。

泰菜風行台灣多年，因地域限制難取得經典泰國食材，也過度放大辣、甜、酸味的刺激以開胃下飯，食材與風味愈來愈「台」，但正宗泰菜的初衷是什麼？初泰PIKUL以「初」字象徵回歸泰式料理的正統風味，並在做法上融入些許皇家料理的手法與精隨，外表看似平民美食，背後卻是由繁瑣工序及鮮美風味收斂精華而成，與一般台灣消費者對泰式的想像截然不同，初泰PIKUL的料理有著更加圓潤平衡的風味、優質的真材實料。

初泰PIKUL籌劃緣起於2017年，路易莎選定泰國作為海外市場的開端進行市場考察（目前有四家門市），與前總理差猜(Chatchai Chunhawan)家族集團合作結盟，該家族多為政要，也是皇室姻親，對正統泰式文化有較深的了解，差猜先生的姪子Korn Dabbaransi是泰國前副總理，並曾任6個內閣部長職務，也因此，差猜家族積極向海外輸出泰式文化魅力。