美式賣場好市多Costco宣布，4月1日起全員加薪，時薪增加30元，調幅度最高14%，正職加薪後月薪上看4萬元，讓不少人羨慕，有網友好奇詢問，好市多一般門市店員的職缺要去哪找？釣出內行人透露錄取秘訣，甚至宣稱「三個月後留任下來的機率是101%」。

一名網友在網路論壇《Dcard》表示，最近看到新聞，覺得好市多的待遇挺好的，但上網看104之類的人力銀行，都沒有一般店員的職缺，質疑是不是不好進去？網友則回應「好市多基本上是賣場裡的鐵飯碗，就是不好進」、「在大節日的時候比較有機會徵人」、「季節期間會應徵好幾梯次」。

好市多員工加薪14%讓不少人羨慕，有過來人表示，好市多每年五至七月都會徵季節性人員。(示意圖/資料照)

有內行人表示，大概每年五至七月會徵季節性人員，可以去現場寫履歷或上104看，進去通常就是只做三個月左右，三個月快到期前再看公布欄有沒有開缺，若有兼職缺就先填資料再等主管面試，最好是有認識裡面的員工，這樣三個月後留任下來的機率是101%。

不過他也叮嚀，最好要表現積極，排班全力配合公司，排你早班就早班、晚班就晚班，要你加班就加班、提早來就提早來，臨時改你班表也要全然接受，否則可能會被嫌配合度不夠被刷掉。

過來人透露，正職很難，因為太多資深的人也在等正職的缺，所以根本輪不到剛進去的菜鳥，季節性人員留任成功才會變正式兼職，有每周保障24小時，不過收銀部門在淡季時可能會被砍班砍很兇，反而切肉、切魚烘焙部的員工時數比較多。