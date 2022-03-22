荷寶連續第二年發布年度氣候調查，深入研究投資者如何因應與氣候變遷相關的機會和風險。這項調查涵蓋歐洲、北美和亞太地區的300家全球最大的機構投資者和通路銷售機構，其管理的資產總額約為23.7兆美元。

由CoreData Research執行的荷寶2022年全球氣候調查顯示，投資者認為他們所面臨的ESG問題中，氣候變遷是最重要的其中之一。

對於75％的投資者來說，目前氣候變遷是其投資政策的核心或重要因素，較兩年前的34％大幅增加。在此同時，淨零承諾已成為主流，近一半的投資者已公開承諾或是正在承諾，將在2050年之前讓投資組合達到溫室氣體淨零排放；北美投資者中只有11％承諾淨零，落後於歐洲（40％）和亞太地區（31％）。

值得留意的是，投資者越來越願意自使用石化燃料的石油和天然氣公司撤資，在未來兩年從11％翻倍成長至22％。

今年氣候調查的其中一項主要發現是投資者尋求實際影響的動力提高。首先，這在進行再生能源或綠色科技等與永續主題相關的投資時非常明顯；將近四分之三（70％）的投資者目前正進行主題式投資，其中歐洲和亞太的投資者領先於北美地區。

其次，包括參與和投票在內的積極所有權（active ownership），從兩年前在投資政策的核心或重要因素的54％上升到目前的73％。

儘管這個趨勢在歐洲投資者表現最強（未來兩年從81％到90％），但它也出現在北美（從60％到68％）和亞太地區（從80％到82％）。淨零排放、減少全球浪費、停止森林砍伐和保護生物多樣性被視為未來兩到三年最重要的環境參與議題。

投資者對於生物多樣性的認知正在迅速提高並增加一倍以上，兩年前只有19％的投資者表示生物多樣性是其投資政策的重要因素，到今日已增加至41％。然而，有50％的投資者表示，由於缺乏關於生物多樣性的研究數據、評等和公司資訊，在推行時仍然具有挑戰。

此外，43％的人認為缺乏合適的投資產品和策略是考慮生物多樣性的障礙，同時46％的人提到終端投資者的需求不足。

荷寶氣候策略師Lucian Peppelenbos表示，氣候調查揭露了機構投資者如何看待氣候變遷、生物多樣性和盡職治理的一些主要問題。即使這些議題仍有不確定性，我們仍知道必須採取緊急的行動，我們沒有餘裕去等待完美的數據或完美的解決方案。作為投資者，我們需要挽起衣袖並且努力克服它，因為我們有方法可將錢投入到可以發揮作用的地方。身為全球永續投資的領導者，與他人分享我們的專業知識是我們的責任，希望這項研究有助於激勵投資產業在因應氣候變遷和大自然損失時發揮實質作用。