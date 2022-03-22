持續跨界的橙果設計創辦人蔣友柏，近5年多在純藝術創作領域探索，並已舉辦多場個場，今年更嘗試推出首次的NFT（非同質化數位資產）藝術品，515件五行豹有別於數位藝術大行其道的演算創作，每一件都設計了不同外觀，以展現獨特的美感。

蔣友柏的創作持續以「山水」、「動物」、「中西縫合」為脈絡，透過多元設計和藝術手法，不斷反轉、顛覆。本月首波的NFT作品GENTLE PANTHER，仍堅持他的一貫風格，強調「所有的東西都是1萬小時的累積，沒有捷徑偽裝」，此系列以動物為主題，更是有感於虛擬世界雖充斥著偽裝，但動物是絕對的真性情，沒有半點隱藏。

蔣友柏過去累積不同形式的創作，如中國信託總部的互動聲光作品《生聲不息》結合了聲音、水墨、十二生肖等元素，廣州農商銀行的《曲辰立冏》亦是大型數位互動裝置。2021年成都雙年展，蔣友柏的《雲豹天下》結合了影像、聲光與雕塑，探討的是時間的流動與暫停，金屬雲豹一隻像是被留在暫停的時間，另一隻則像是被布覆蓋，像是在真空中被收縮。

致力於運用「新技術」、「新材質」與「中國傳統文化藝術」縫合，實踐藝術跨界創新，代理蔣友柏藝術作品的蔚龍藝術總經理王玉齡指出，蔣友柏投入NFT創作已8個月，除了這一波515件作品，預計至少會推出5波，也說明他並不是只是想試水溫或抱持觀察態度，而是謀定後動的成果，GENTLE PANTHER系列每一件都有不同的造型，或結合山水，或採用不同質感、花樣的外皮，在Discord上線第一天即吸引將近千人進駐，作品已受到幣圈關注。