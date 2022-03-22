宣示「學習忍耐」的行政院長蘇貞昌，今天面對國民黨立委鄭正鈐質詢問說，是否對過去問東答西、反質詢、辱罵國會議員行為道歉，蘇貞昌全程笑容滿面，甚至脫下口罩展現笑容，反問鄭正鈐「為何沒提到上次施政報告朝我潑水的行為」，直指做錯事的是鄭正鈐。

行政院長蘇貞昌今天繼續到立法院進行施政報告與備詢，國民黨立委鄭正鈐詢問，303大停電至今19天來，發生14次跳電，讓國人對供電能力與品質感到憂心，先前立委蔣萬安詢問是否承諾不再停電，蘇揆竟回說「你祖父說要反攻大陸至今都未做到」，現在看來，當天答詢適合嗎？

蘇貞昌強調，若回到當天完整畫面，「他（指蔣萬安）問電，我回答電，他問承諾，我回答承諾，都在質詢範圍內，委員若要把它跳接，就不是事實」。

面對鄭正鈐追問是否承諾不再發生大停電，蘇貞昌說，過去1年跳電3千次，現在1年1千多次，以及若再發生相關問題，比如某個地方全面大停電，政府會在最快時間復電，並查明原因、追究責任，責任到哪裡就追究到哪裡。

鄭正鈐認為，閣揆若願意承諾，顯示願意承擔責任，同時也是向國人信心喊話，但蘇揆卻不斷攻擊部分國會議員，稱現在不是立委把官員當狗罵的時代，先前還罵立委鄭麗文「袂見笑」、嗆立委傅崐萁可恥、說立委陳玉珍沒資格當國會議員、稱蔣萬安是街頭小混混等，上次更沒有回答2019年北京清大副校長來台參訪是否合法申請。

只見蘇貞昌瞇著眼睛微笑表示，「你評論錯誤，不不不，你講的都與事實不符；其實，你舉那麼多例子，為何不說上次罵你小偷行為、暴力分子，你應該舉你例子，上次我在施政報告，你在潑水」。

此話一出，鄭正鈐回擊，當時是在野黨杯葛議事運作，並揭露「蘇式答詢三絕招」，包含問東答西顧左右而言他、反質詢、咆哮國會辱罵國會議員」，此刻，蘇揆脫下口罩，強調「我都笑笑的」，隨即，鄭建議蘇揆不只要學習忍耐，更要學習認錯，是否為先前在國會不當失格態度，向國會道歉？

蘇貞昌強調，他不但會認錯，也會自我要求精進，今天說學習忍耐，從頭到尾沒有打斷你的質詢，並重申，「上次我應貴院邀請來施政報告，你偷偷在後面潑水，這很不該，錯的是你」，鄭正鈐說明，「我當著你的面潑水，才能潑到你」，蘇揆反嗆，「你承認潑到我身上，你真的是暴力分子，所以我沒講錯」。