有豐富膳食纖維的「燕麥」逐漸成為「健康」主食好選擇，但有不少民眾認為吃燕麥「很像嚼飼料」，台東基督教醫院營養師李欣容設計7日享「瘦」燕麥餐，把燕麥變好吃，讓眾每天都能輕鬆做1頓以燕麥取代米飯澱粉的餐點。

李欣容說，海帶芽味噌豆腐湯再加入6湯匙燕麥片，就是1碗好吃的燕麥粥；或將燕麥、豆漿、蛋混合，加入少許韓式泡菜煎成片，美味的泡菜燕麥煎輕鬆上桌；低脂無糖優格加入水果、堅果及燕麥片，只要幾分鐘就能做好一道餐點。

李欣容表示，燕麥的膳食纖維高，是體重控制及需要控制血糖、血壓等慢性病民眾的方便好選擇，但並非是無限制的吃，建議1天之內選擇1餐以燕麥取代原本飲食中相等份量的澱粉，例如白米飯、麵條、麵包等精緻澱粉，才有機會達成健康訴求。

在東基營養諮詢門診中，有關「燕麥」的3大相關疑問包括「為什麼我早餐都吃燕麥體重還降不下來？」「早餐吃地瓜配一瓶無糖燕麥飲，可以嗎？」「吃燕麥片的時候，感覺自己好像是小雞在吃飼料，要怎麼吃比較美味呢？」

李欣容指出，各種燕麥相關食品各有優點及特色，只要懂得選擇與搭配，同樣吃得健康又美味。原味燕麥片與無糖燕麥飲營養成分相當，選擇時仍以需咀嚼、有利增加飽足感的燕麥片優先，牙口不好的長輩選擇燕麥飲就相對適合。

李欣容提醒，燕麥雖然是健康飲食好選擇，但有腎臟疾病、腸胃症狀的民眾建議事先與醫師、營養師討論是否適合食用及合適的吃法。