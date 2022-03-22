陳零九看好元宇宙商店，接受廠商以虛擬貨幣方式付款。（主力創造Dunatos提供）

陳零九PO文入手美人魚地標。（主力創造Dunatos提供）

陳零九近年因狼人殺遊戲暴紅，演藝事業一路高升，他也開始跨足副業經營成為連續創業家，不只開設飲料店、還創立潮牌，副業做得有聲有色。今年1月他跟隨潮流藝術腳步宣布進駐NFT，更宣布接受任何廠商以虛擬貨幣方式付款；日前他於社群分享砸44萬台幣入手的NFT，粉絲笑虧：「原來哥有這癖好⋯喜歡美人魚⋯」

陳零九日前在IG限動上表示：「Yahoo這幾天才公布要開NFT商店，殊不知有項目方先出手了。標來玩看看。」他看中的是丹麥的美人魚地標，緣自希臘神話中以歌聲引誘水手走向死亡的賽蓮（Siren），具有美妙的歌聲和音樂天賦，最終砸44萬台幣入手，粉絲也留言「看來陳零九也被Siren的音樂天賦迷倒了！」、「你到底砸了多少錢買NFT！！！」等。

陳零九早在去年就透過IG等社交平台投下震撼彈：「即日起，本人接受任何廠商以虛擬貨幣方式付款。」今年1月更進駐NFT，推出限量999隻「YOLO Cat」，祭出多項福利、將抽選1名幸運兒獲得「陳零九一年經濟收入的9％」，吸引不少人躍躍欲試，從起始價0.9 ETH一度飆升到8.05 ETH（台幣70萬），足見陳零九對於「元宇宙」精準眼光與信心。