俄烏戰爭進入第27天，全球持續關注戰事進展。現任中原大學兼任助理副教授曾蘭淑21日投書媒體指出，從近期舉行的俄烏多次談判來看，俄羅斯扶植的烏東地區兩個共和國，最終可能脫離烏克蘭統治，成立親俄政權，相對的，以美國為首的北約，也絕不可能讓烏克蘭加入，因為烏國如果加入北約，無異讓俄國失去屏障，站在國家安全的角度，絕對不能讓這件事發生。

俄烏戰爭持續延燒，對於戰爭將會如何收場，曾蘭淑21日投書媒體《信傳媒》指出，依照已舉行多次的談判來看。最終，東烏克蘭想自行獨立的兩個省「頓內次克、盧甘斯克」有可能脫離烏克蘭，成立親俄的政權。而為了避免與核武強國俄羅斯正面對決，以美國為首的北約，也絕不可能讓烏克蘭加入。

曾蘭淑分析，從地緣政治來看，站在普丁的角度，昔日是一家人，又是與北約接壤的烏克蘭，如果加入北約，無異讓俄國失去屏障，站在國家安全的角度，絕對不能讓這件事發生。

最後，她也直言，這場戰爭將改變現今追求經濟合作、人類安全的世界趨勢，提醒國家重新重視硬實力（hard power）、國家安全等高階政治（high politics），尤其對長處太平盛世的歐洲，更是一記警鐘。