寶島極光公司 違反重訊申報遭處違約金3萬元 19:122022/03/22 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心22日表示，對寶島極光公司（3115）違反重大訊息申報規定處違約金3萬元。 櫃買中心表示，寶島極光公司於111年3月10日董事會通過110年度合併財務報告，惟未依規定時限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。 台鐵公司化爭議多 交長駁工會說法 郵政壽險開辦網路投保業務 提供多元服務 #寶島極 #櫃買中心 #違約金 #公司 #違反重訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公司經營暨永續發展協會 今年將辦兩場大型研討會 17:332022/03/22 財經 桃園海湖電廠汰舊換新惹議 民代籲：提升回饋金比率 16:502022/03/22 生活 2022股東會新規定 企業一次看 17:422022/03/22 財經 東航客機墜毀 132人生死不明 總公司沉痛發聲了 20:192022/03/21 財經 抗議台鐵公司化 台鐵工會發出公開信 15:532022/03/22 生活 刊棒公司 3/30辦理創櫃板登錄前籌資 10:432022/03/21 財經 中光電 通過併子公司奧圖碼 04:102022/03/22 證券．權證 中華郵政首次開放網路投保 3步驟快速搞定 17:532022/03/22 財經 港務公司與花蓮縣簽合作備忘錄 東工地擬打造海資館 19:092022/03/21 生活 扯！這家公司「假上市」自辦敲鐘掛牌 連股票代號攏係假 12:552022/03/21 財經 供應鏈大亂！這家「貨櫃龍頭」賺超飽 馬士基也要看它臉色 17:282022/03/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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