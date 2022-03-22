櫃買中心22日表示，對寶島極光公司（3115）違反重大訊息申報規定處違約金3萬元。

櫃買中心表示，寶島極光公司於111年3月10日董事會通過110年度合併財務報告，惟未依規定時限發布重大訊息，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣3萬元。

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