針對大林蒲遷村，政府拋出計畫書草案，但房屋、土地補償細節仍讓部分居民不滿，甚至對未來物價上漲帶來的遷村負債感到恐慌。（本報資料照片，袁庭堯攝／袁庭堯高雄傳真）

2021年2月，大林蒲遷村第一次說明會場內外氣氛火爆。（本報資料照片，袁庭堯攝／袁庭堯高雄傳真）

大林蒲遷村議題自去年2月、召開第一次說明會後卡關迄今，27日終於要開第二次說明會。當地居民從去年底等到過完年，在臉書社團內開酸，市府忙完公投、防疫、城中城災後補救、燈會活動後，又要忙年底選舉，市長陳其邁還記得對大林蒲人的承諾嗎？

去年第一次說明會市府採登記發言制，但時間有限導致會議冗長，引發不少批評，陳其邁承諾未來說明會一定「開好開滿」，但第二場說明會一拖就超過一年，大林蒲人不是失望就是反應冷淡。

世居當地40多年的Eric表示，城中城大火殷鑑不遠，證明市府也能高效率、在短短一個月內就處理好複雜的土地和房屋產權及遷徙問題。雖然大林蒲規模遠大於城中城，但好歹也是國家級計劃，政府真的要拿出誠意，遷村號稱數百億的經費，到底花在哪裡？都該交代清楚。

Eric直言，空氣汙染原本就是高雄的宿命，政府趕走大林蒲人並不能逃避也無法解決這個問題，「大林蒲遷村是全高雄人的事情！」高雄人都該監督遷村案的發展。

鳳興里長洪富賢坦言，大林蒲八成的在地居民漸漸對遷村議題冷感，甚至再也不關心，心想政府「以拖待變」，大家大不了繼續住在這裡、維持現狀。就他觀察，會爭執徵收條件的，反倒都是擁有大林蒲戶籍或土地的外地人。

「政府敢不敢承諾、最後關頭絕不會動用《土地徵收條例》「直接徵收」大林蒲居民的土地？」洪富賢強調，遷村不是滅村，更不是徵收，也不是改建，未來造鎮規畫真的考量周全了嗎？就他所知，鳳林國中的遷村預定地旁都已蓋好大樓，有考量過未來大林蒲學童的就近就學權益？可見政府根本沒有全盤配套、規劃好。

在地居民洪秀菊認為，2017年同意大林蒲遷村的高民調已不足以反映現時的需求，市府應該直接調查目前仍住在當地的居民，對遷村的需求和看法，以此為基準去做協商，才不會因為投資客、有心人士的意見干擾遷村計畫的推動。何況，居民意見早就提給遷村辦公室了，說明會一個一個發言實在很沒效率。

洪秀菊認為，3月份經濟部拋出的遷村計畫書修訂摘要，修正當地居民可以彈性買賣土地，公設保留地主也能取回土地自主權、換購地坪的條件，算是實質利多。但回顧遷村爭議，遷村計畫硬是綁在「新材料循環產業園區」底下根本就是導致推動牛步的主因。政府若將兩計畫切割，才能讓加速遷村計畫運行。